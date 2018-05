Kaljulaid: häirib Mäggi üleolev suhtumine koduvägivalda

President Kersti Kaljulaid vabastas täna ametist tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski ning riigihaldusministri Jaak Aabi ning nimetas nende asemel uuteks ministriteks Riina Sikkuti ja Janek Mäggi.

Mäggit riigihalduse ministriks nimetades ütles Kaljulaid, et teda isiklikult häirib tõsiselt Mäggi üleolev suhtumine koduvägivalla vastasesse võitlusesse. „Kuid need väljaütlemised ei ole ohuks meie põhiseaduslikule korrale, mistõttu nimetan mõlemad ministrid täna ametisse,“ ütles president.

Kaljulaid märkis, et tema hinnangul ei ole valitsuse liikme ja huviärist kasusaaja rollid ühildatavad. „Poliitiline mõjutustegevus ja üleminek sealt poliitikasse ja ka tagasi ei ole Eesti õigusruumis veel reguleeritud. Aga see ei tähenda, et see oleks vaid formaalne küsimus. See on riigivalitsemise aususe, avatuse ja läbipaistvuse küsimus. Ka hr Mäggi lubas, et pärast ministriameti lõppu ta poliitilise lobbyga teatud perioodi jooksul ei tegele,“ ütles Kaljulaid.

„Eesti poliitika vajab häid spetsialiste ja oma ala tundvaid võimekaid inimesi ning soovin uuele töö- ja terviseministrile edu tema ametis,“ ütles Kaljulaid Riina Sikkutit ametisse nimetades.