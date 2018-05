Alexela terminali investoriks sai Soome börsifirma

Eile sai Alexela Hamina LNG-terminali projekti investoriks ja kaasomanikuks Soome börsiettevõte Wärtsilä. Kogu projekti maht on ligi 100 miljonit eurot.

Alexela ja Haminan Energia ühisettevõte Hamina LNG OY otsustas möödunud suvel alustada LNG-terminali ehitust Hamina Kotka sadamas.

Esimeses etapis ehitatakse 30 000 m3 mahuti koos LNG-laevadelt vastuvõtmise, gaasistamise ja ümberlaadimise võimekusega. Samuti alustatakse terminalist maismaa- ja meretranspordi varustamisega. Tulevikus on plaanis ehitada juurde veel teine, 20 000 m3 mahuti. Projekti ehitus algas 2017. aasta lõpus ning ehitusaeg on ca 3 aastat.

Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane ütles, et projekti finantseerimise korraldas SEB pank, krediiti tagab osaliselt ka Soome ekspordikrediteerimise agentuur Finnvera. „Hamina LNG-projekt on üks kolmest Soome riigi valitud ja toetatud strateegilistest LNG-projektidest, mis on omakorda osa riiklikust mõtestatud ja sisustatud tulevikuenergiatele suunatud programmist. Projekti rahastamine on laenulepinguga ka lõplikult finantseeritud,“ ütles Laane.

Hamina LNG-terminali ehitus on osa Alexela LNG ärisuuna arengustrateegiast Baltikumis ja Soomes. Praeguseks on lõppenud ka Paldiski LNG-terminali ehitusprojekti ettevalmistused –on kehtestatud LNG-terminali planeering, lõppenud keskkonnamõjude hindamine, saadud vee erikasutusluba ja valminud insenertehnilised projekteerimistööd rahvusvahelise ehitushanke läbiviimiseks.

Alexela partner Wärtsilä on Soome börsiettevõte, mis on keskendunud peamiselt, aga ka elektrijaamade diiselmootorite tootmisele. Tegutsedes enam kui 80 riigis üle maailma, annab Wärtsilä tööd rohkem kui 18 000 inimesele.

Alexela on Eesti kapitalil põhinev valdusfirma, mis annab tööd enam kui 1000 inimesele ning tegutseb kolmes valdkonnas: energeetika, metallitööstus ja põlevkivikeemia.