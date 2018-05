Trump astus välja Iraani tuumakokkuleppest

USA katkestab Iraani tuumaleppe ja viib Iraani suhtes sisse uued sanktsioonid, teatas täna USA president Donald Trump.

"Täna ma annan teada sellest, et Ühendriigid astuvad välja Iraani tuumaleppest," ütles Trump, lisades, et kirjutab kohe pärast oma pöördumist alla memorandumi selle kohta, et Iraani suhtes varem külmutatud sanktsioonid hakkavad taas kehtima.

Me viime sisse kõige karmimad majandussanktsioonid, ähvardas Trump. Iga riik, kes aitab Iraani tema püüdlustes tuumarelva omamise poole, langeb USA poolt samasuguste karmide sanktsioonide alla, lubas ta. Ta rõhutas, et Iraani lepe on "juurteni vigane" ning süüdistas Teherani selles, et see toetab Lähis-Idas terroristlikke rühmitusi.

Trump selgitas, et Iraani tuumalepe on Lähis-Ida võidurelvastumise käivitaja: "Kui ma lasen sellel leppel jõusse jääda, siis algab varsti Lähis-Idas võidu tuumarelvastumine." Tema sõnul rikastas Iraan vaatamata kokkulepitule uraani edasi ja oleks varsti olnud valmis looma tuumarelva.

Trump ütles, et tema valitsus on valmis ja soovib Iraaniga sõlmida uue leppe - sellise, mis tema sõnul oleks Iraani riigi ja rahva huvides. "Kui nad seda tahavad, siis mina olen valmis ja soovin seda teha," lubas Trump.

Tuumakokkuleppe sõlmisid kolm aastat tagasi USA, Iraan, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hiina, Saksamaa ja Venemaa. Selle järgi pidi Iraan vähendama oma uraanivarusid ning loobuma tuumaprogrammist. Vastukaaluks lubasid leppe teised osalejad Iraani vastu kehtestatud sanktsioone leevendada.