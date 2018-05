Riik tõstab pankade trahvid 156kordseks

Rahandusministeerium tahab Eestis kasutusele võtta Euroopa Liidu õiguses lubatud trahvimäärad finantssektorile. Praguste tasemetega võrreldes on uued plaanitavad määrad lausa üüratud.

Näiteks näeb ELi õigus ette, et kui pank jätab finantsinspektsioonile teabe esitamata või esitab vale või puuduliku info, siis võib pangale määrata karistuseks trahvi summas kuni 5 miljonit eurot. Kehtiva seaduse alusel oleks selleks kuni 32 000 eurot.

Karistuste eesmärgiks on muuhulgas rikkumisi ära hoida ja võtta ära võimalus teenida rikkumise arvelt kasu. Kõrgemad rahatrahvid aitavad tagada, et karistused finantssektori nõuete rikkumise eest on proportsionaalsed, tõhusad ja rikkuja suhtes heidutavad, märkis rahandusministeerium.

Eelnõu on seotud riigikogu menetluses oleva karistusseadustiku muudatustega. Enne neid ei olnud võimalik kõrgema määraga väärteokaristusi finantssektoris rakendada, sealhulgas olemasolevaid karistusmäärasid muuta.

Karistusseadustiku muudatused suurema rahatrahvi jaoks on käesolevaks hetkeks riigikogus arutamisel, mistõttu järgmise sammuna tõstetakse finantsvaldkonna seadustes kehtivaid rahatrahvi määrasid.

Kui karistusseadustiku muudatused on selleks ajaks jõustunud, peaks finantssektori karmi karistamist lubav eelnõu jõustuma juba uuest aastast.