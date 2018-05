Soome miljonär investeeris alukatesse

Soome alukabränd The other danish guy

Soome alukabränd The other danish guy

Soome alukabränd The other danish guy

Soome IT-firma Supercell asutaja ja juht Mikko Kodisoja investeeris aluspesubrändi, millest loodab Soome uut edulugu, kirjutas Kauppalehti.

Soome alukabränd The other danish guy loodi 2016. aastal ning otsib praegu strateegilisi partnereid, kes aitaks kaasa nende maailmavallutusplaanile. Kodisoja, kelle investeerimisfirma KEM Ventures nüüd sinna investeeris, aga on nende jaoks just õige inimene – tal on ettevõtete arendamise kogemus ja oskus neid rahvusvahelisele turule viia, märgib Kauppalehti.

Kodisoja kiitis The other danish guy alukate mugavust ja ütles, et tema eesmärk on näha järjekordset Soome edulugu. Soome maksuameti andmeil on Kodisoja viimastel aastatel teeninud 250 miljonit eurot - kaks aastat tagasi oli tema maksutatav tulu 42 miljonit eurot.

The other danish guy valmistab aluspesu ookeani jäetud vanadest kalavõrkudest ja plastikjäätmetest. Brändi tooteid müüakse praegu 27 riigis. Ettevõte tegutseb väga kitsas nišis, pakkudes vaid ühe tootekategooria kaupa ning müües seda interneti teel. Ettevõttel on ka kõva argument selle kohta, miks nad vaid veebis tegutsevad: alukaid ei proovita poes niikuinii kunagi jalga.