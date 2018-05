Oma konjakiga eestlane: siin teevad paljud oma konjakiäri

Ainult tellijale

Prantsusmaal Cognaci maakonnas tegutseva Maxime Trijoli konjakimaja saadik Kaido Laanet rääkis, et paljud selle piirkonna konjakimajade töötajad teevad millalgi päris oma äri.

Viimased 15 aastat on Laanet olnud Maxime Trijoli konjakimaja saadik enamikus Euroopa riikides. "Olen kokku kasvanud konjakit tootva perefirma juhi Jean-Jacques Trijoliga, kes on selle juba selle maja viies põlvkond," rääkis Laanet täna Pärnu Juhtimiskonverentsi laval.

Nii on ta saanud ka omanimelise konjaki. Kaido Laaneti nime kandev väike konjakipudel maksab Stockmanni kaubamajas 180 eurot. Laaneti sõnul on tema nime kandvaid konjakipudeleid kokku 3000. „See konjak oli minu nägemus ideaalsest konjakist: värvibukett, aroomi rikkus, maitsenüansid, järelmaitse. Selle põhjal püüdsin konjakit kokku segada. Aega läks pool aastat, enne kui olin rahul,“ kirjeldas ta Äripäevas avaldatud artiklis.

Laanet, kes tegutseb peamiselt Prantsusmaal Cognaci maakonnas, ütles, et sealkandis on palju lugusid, kuidas konjakifirma töötaja teeb päris oma konjakimaja. Kas nii läheb ka temaga, näitab tulevik.

Poeg võtab ameti üle

Lavale astus ka Kaido Laaneti vanem poeg Karl Erik Laanet, kes on juba viis aastat isa kõrval konjakisaadiku äri õppinud. "Temast saab kindlasti parem saadik, kui olen mina," ütles isa. Karl Erik tunnistas aga laval, et maitses elus esimest korda konjakit, kui oli kaheksaaastane.

Tänaseks on Kaido Laanet saavutanud selle, et Trijoli konjakeid müüakse 22 riigis. "Usun, et ma ise ja minu järeltulijad suurendavad seda numbrit veelgi. Muidugi olen ma kogenud ka tagasilööke, aga lõpuks me võidame niikuinii," ütles Laanet.

