O'Leary: tahame tuua Eestisse 2 miljonit reisijat aastas

Maris Meiessaar 17. mai 2018, 09:00

Äsja Pärnu juhtimiskonverentsil esinenud Iiri lennundusärimehe Michael O'Leary sõnul peaks eesmärk olema tuua siia ühe aastaga 2 miljonit reisijat ja see on saavutatav.

O'Leary kinnitas, et Eestis ja e-Eestis käib liiga vähe inimesi ja süüdi on selles see, et me ise ei reklaami ennast piisavalt. Kaks miljonit reisijat aastas oleks tema sõnul viisakas eesmärk ja see oleks Iiri mudelit kopeerides ka saavutatav.

Eestisse tuli O'Leary enda sõnul Euroopa Liidu Euroopa Komisjoni transpordi peadirektori Henrik Hololei mahitusel (kellel omakorda palus O'Learyt korduvalt siia kutsuda Äripäev - toim). "Mind ei kutsutud siia, mind ajas siia Gunnar Hololei, kes on ainus eestlane, keda ma tean ja kellest pean ka väga lugu. Ta on juba mitu aastat rääkinud, et peaksin siia tulema. Arvasin, et tulen konverentsile Tallinnasse, 20 minuti kaugusele lennujaamast, aga tuli välja, et tuleb poolteist tundi Pärnusse sõita. Kui see kõrvale jätta, tuli välja, et Eesti on siiski fantastiline maa, nagu Vahemeremaa!"