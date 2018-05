Digimaailm kui lõputu rahaauk

Koostöö kuulsustega

Pilviku jutule sekundeeris 15-aastane youtuber Maria Rannaväli, kes on justkui selle teooria tõestus. Rannaväli peab YouTube’is videoblogi ning tal on 50 000 vaatajat. „Vaatajanumbrid peavad olema stabiilsed, see ongi kõige tähtsam,“ rõhutas ta selle näitaja tähtsust kaubamärgi ülestöötamisel.

Pilviku sõnul on Rannaväli praegune seis hea, kuid absoluutsesse tippu on veel vaja püüelda.

„Minu idee on lihtne: jagan inimestega oma päeva, seda, mida teen,“ rääkis Rannaväli oma väljundist YouTube’is. „Üritan olla hästi läbipaistev ning end reaalse ja tõetruuna näidata – ma ei varja kunagi asjade halba poolt,“ kinnitas ta.

Nii on Rannaväli kui kaubamärk ja tema stabiilne vaatajaskond hakanud talle lõpuks ka teenimisvõimalusi pakkuma. „Mõned suured firmad saadavad oma tooteid, et ma neid videotes promoks, ja maksavad selle eest,“ selgitas Rannaväli. „Samas mõni bränd pakub, et ehitame koos kampaania üles,“ tõi ta näiteid koostöövõimalustest.

Ta lisas, et ei võta kõiki koostööpakkumisi vastu. „Minu jaoks on oluline, et koostööd pakkuva brändi olemus minu enda olemusega kokku läheks,“ nentis juutuuber. „Näiteks Coca-Cola tahtis koostööd teha ja pakkus tasu, kuid kuna ma seda jooki ei joo, pidin ära ütlema – muidu ei oleks ma tõsiseltvõetav, sest vaatajad ja sõbrad saaksid aru, et see pole päris,“ selgitas Rannaväli.