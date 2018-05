Sergei Skripal jagas saladusi Eesti luurajatega

Endine topeltagent Sergei Skripal, kes sai täna pärast rasket närvigaasimürgistust haiglast välja, käis paar aastat tagasi Eestis, et kohtuda siinsete luurajatega, kirjutas The New York Times.

Leht märkis, et ühe allika sõnul korraldas Skripali ja Eesti luurajate kohtumise Euroopa Liidu juhtkond, kellele omakorda olid abiks Briti eriteenistused. Lisaks kinnitas The New York Times ka Tšehhi meedias varem kirjutatut, et Skripal kohtus mitu korda Tšehhis sealse eriteenistuse töötajatega ning avaldas neile infot Euroopas Vene luure heaks tegutsevate isikute kohta. Seejuures, nendib leht, olid Skripali andmed „aegunud, sest ta lahkus Vene Luure Peavalitsuse ridadest 1999. aastal“.

Sergei ja tema tütar Julia Skripal sattusid haiglasse 4. märtsil, kui juhuslik mööduja avastas nad teadvusetuna Inglismaa väikelinnas Salisburys pargipingilt. Briti võimud teatasid, et isa ja tütar langesid närvigaasi Novitšok ohvriteks ning selle eest on suurima tõenäosusega vastutav Venemaa. Kuigi viimane on kategooriliselt kõiki neid süüdistusi tõrjunud, käivitas see Lääne sanktsioonilaine Venemaa suhtes: Suurbritannia saatis maalt välja 23 Vene dipomaati, seejärel saatsid 26 NATOsse kuuluvat riiki solidaarsuse märgiks Suurbritanniaga välja kokku üle saja Vene diplomaadi: USA 60, Euroopa riigid üle 50, Kanada 4 ja Austraalia 2. Venemaa vastas sellele sarnaste meetmetega.

Sergei Skripal töötas nõukogude ja vene luure heaks, kuid pärast pensionile jäämist mõisteti süüdi riigireetmises – ta lasi end ära värvata Briti luurel. Veel enne vanglakaristuse lõpuni kandmist vahetati Skripal koos veel nelja venemaalasega USAs kinnipeetud vene luurajate vastu. Seejärel kolis ta elama Inglismaale.

Märtsis sattus ta koos tütrega raske mürgistusega haiglasse. Täna teatas BBC, et endine Vene luureametnik, 66aastane Sergei Skripal sai pärast ravi haiglast välja, tema 33aastane tütar Julia sai haiglast välja 9. aprillil.