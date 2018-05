Valitsuslepe räsib Itaalia panku

Ainult tellijale

Ebakindlus arvatava valitsuskoalitsiooni plaanide ees vedas sel nädalal üles Itaalia võlakirjade tootlikkuse ning raputas Itaalia pankade aktsiaid.

Pärast Itaalia parlamendivalimised võitnud Viie Tähe Liikumise (M5S) ja Liiga koalitsioonikava avalikuks tulemist reageeris võlakirjaturg müügilainega, nii et partei esindajad pidasid vajalikuks turge väljapressimises süüdistada. Tegemist on viimase aasta halvima nädalaga Itaalia võlakirjade jaoks.

Veel raskem oli olukord maailma ühel vanimal Banca Monte dei Paschi di Sienal. Eelmisel aastal riigi poolt rekapitaliseeritud panga kohta õnnestus Itaalia päevalehel Il Corriere della Sera välja selgitada, et koalitsioonipartnerid plaanivad sellest teha riigi käepikenduse teenuste pakkumisel. Loo tulemusena kaotas pank eile 8 protsenti oma väärtusest.

Manöövrid võlakirjadega

Samas juhib Financial Times tähelepanu asjaolule, et tegelikult ei ole Itaalia börsi ega seal noteeritud ettevõtetega suurt lahti midagi. Kui FTSE MIB on kolmapäevast saadik kaks protsenti kukkunud, siis tuleb see sellest, et pankadel ja finantssektoril on indeksis väga suur osakaal.

Üldiselt on Milano börsil noteeritud aktsiad pakkunud tänavu teistest Euroopa börsidest paremat tootlust ning see nädal ei ole seda oluliselt muutnud. Põhjuseks on rahvusvaheliselt tegutsevate Itaalia ettevõtete tugevad majandustulemused.

Reuters märgib, et üks põhjus, miks võlakirjadel ei ole isegi suuremat müügihoogu, on Liiga ja M5Si kava hakata ettevõtetele arveid maksma lühiajalistes ja väikese nominatsiooniga valitsuse võlakirjades (miniBOT).

Mõtet on juba kritiseerinud tulevane opositsioon ning küllap ka Euroopa partnerid jälgivad seda kavatsust tähelepanelikult, sest näiteks Financial Timesi hinnangul võib seda pidada alternatiivse rahatrüki katseks.

Kolumnist John Dizard märgib, et tulevase valitsuse liikmete hinnangul ei käi need lühiajalise võlakoorma näitaja alla ning sellele on oodata raevukat vastupanu nii teiste liikmesriikide keskpankade kui rahandusministrite poolt. "Kui miniBOTid tõesti laialt käibele tulevad, siis peab poliitiliste pingete pärast varem või hiljem eurost loobuma kas Itaalia või Saksamaa," hoiatab ta.

Loobumine eurost loobumisest

Lõpuks allkirjad saanud koalitsioonileppes on Liiga ja M5S võtnud sammu tagasi. Selles ei räägita eurost loobumisest ega sellest, et Euroopa Keskpank võiks kustutada 250 miljardi eest Itaalia riigivõlga. Samuti on osapooled kokku leppinud, et Maastrichti eelarvetasakaalu reegleid järgitakse.

Leppe peavad interneti teel heaks kiitma ka M5Si liikmed, aga Reuters märgib, et põhimõtteliselt võiks valitsus ametisse astuda juba järgmise nädala jooksul.

Selles on siiski kaks suurt "aga". Esiteks pole tulevastel partneritel õnnestunud leida kedagi, kes oleks nõus valitsuses peaminister olema. Teiseks peab ka Itaalia president Sergio Mattarella nõustuma nii valitsusjuhi kandidaadi kui koalitsioonileppega, sest vastasel juhul ta lihtsalt ei tee koalitsioonile valitsuse moodustamise ettepanekut.