Inbank omandas Leedu suure järelmaksupakkuja

Täna omandas Inbank AS kõik UAB Mokilizingase aktsiad, mille talle müüsid AS LHV Group ja UAB Inovatyvūs prekybos sprendimai. Tehingu hind oli 15 miljonit eurot.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul muutub nende äri tehingu tulemusena oluliselt rahvusvahelisemaks, sest üle poole panga laenuportfellist on nüüd väljaspool Eestit. Põldoja lisas, et omanikuvahetus ei too Mokilizingase töötajate, klientide ega koostööpartnerite jaoks esialgu kaasa suuremaid sisulisi muudatusi.

Sujuva omanikuvahetuse kindlustamiseks pakub LHV järgmise 12 kuu jooksul Mokilizingasele krediidiliini ning tagab ettevõtte krediitkaartide toimimise 2019. aasta lõpuni, lisas Inbank pressiteate vahendusel.

Mokilizingas on Leedu turul juhtiv tarbijafinantseerimise toodete pakkuja, talle kuulub järelmaksuvaldkonnas ligi 40% suurune turuos. Ettevõttel on Leedus üle 2000 partneri, ligi 250 000 klienti ja üle 100 000 aktiivse lepingu. Lisaks Leedule on Mokilizingasel strateegilised partnerettevõtted ka Lätis. Ettevõttel on 55 töötajat.

Eelmisel aastal ulatus Mokilizingase kasum 1,9 miljoni euroni ning omakapitali puhastootlikkus oli 24,8%. Laenuportfelli maht oli aprilli lõpus 65 miljonit eurot.

Inbanki grupi ettevõtted tegutsevad Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaalt ja Austriast.