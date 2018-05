Mida õppida praegu, et olla tulevikus konkurentsivõimeline

Skype Eesti juht Andrus Järgi sõnul iseloomustab Skype'i töötajaid lahendustele orienteeritus ning kirg tehnoloogia vastu. Vajadus digipädevustega inimeste järele on tema sõnul Eesti tööjõuturul jätkuv, puudus on nii spetsialistidest , inseneridest kui ka headest juhtidest.

Skype Eesti juht Andrus Järgi sõnul iseloomustab Skype'i töötajaid lahendustele orienteeritus ning kirg tehnoloogia vastu. Vajadus digipädevustega inimeste järele on tema sõnul Eesti tööjõuturul jätkuv, puudus on nii spetsialistidest , inseneridest kui ka headest juhtidest.

Skype Eesti juht Andrus Järgi sõnul iseloomustab Skype'i töötajaid lahendustele orienteeritus ning kirg tehnoloogia vastu. Vajadus digipädevustega inimeste järele on tema sõnul Eesti tööjõuturul jätkuv, puudus on nii spetsialistidest , inseneridest kui ka headest juhtidest.

Skype Eesti juhi Andrus Järgi sõnul ei ole paljudes ettevõtetes töötaja enam seotud kindla töökohaga, vaid populaarne on töötada kodust või kohvikust. „Uus generatsioon ootab tööandjalt vabadust olla iseenda peremees, mis sunnib ettevõtteid pakkuma paindlikumaid ja mitmekesisemaid töö- ning karjäärivõimalusi,“ sõnas Järg, märkides, et vabadusega kaasneb mõistagi ka vastutus, mistõttu peab töötaja arendama oskust iseennast juhtida ning tulema toime komplekssete probleemide lahendamisega.

Kuna IT-turg on rahvusvaheline, peitub Järgi sõnul edu võti oskuses teisest rahvusest kolleegi mõista. „Tekkinud on vajadus teistsuguste sotsiaalsete oskuste järele, kus võtmesõnadeks on virtuaalne koostöö ning kultuuridevaheline suhtlus. Tarvis on laia silmaringiga inimesi, kel oleksid ka head tehnilised teadmised,“ rääkis ta ja lisas, et edukamad on need töötajad, kelle teadmised, avatus ja riskide võtmise julgus aitavat uut tehnoloogiat luua ehk kelleta tark masin ise hakkama ei saa.

Cybernetica AS juhatuse esimees Oliver Väärtnõu sõnas, et nemad ootavad tulevikutöötajalt pühendumust ja suurt koostööle orienteeritust, üha olulisemaks muutub ka kohanemisvõime. „Tulevikutöötaja jaoks ei ole töö kannatus, pigem püütakse üha enam ühendada töö- ja muud elu,“ usub Väärtnõu. „Tulevikutöötaja soovib enda ümber näha inspireerivaid inimesi, disainida oma tööd ise, rakendada oma oskusi enda jaoks nauditavas keskkonnas ning tunda, et ta loob ühiskonna jaoks uut väärtust,“ jätkas ta.

Uuenduslikke transpordipileteid ning reaalaja süsteeme ja teenuseid pakkuva Ridango AS tegevjuht Erki Lipre sõnab, et ühel edukal tööle kandideerijal peab olemas olema õppimisvõime ja õppimishuvi. Kuna ettevõttes on kõikide osakondade tegevused omavahel põimunud, peab töölesoovija olema ühtlasi ka hea meeskonnamängija. Niisamuti väärtustavad nad innovaatilist mõtlemist ning avatust muudatustele. „Ootame, et inimesed pakuksid ise muudatusi välja,“ kommenteeris Lipre.

Kust leida kvalifitseeritud tööjõudu, on iga IT-ettevõtja suurim probleem. Kui küsida, kas nooremal generatsioonil on konkurentsieelis vanema ees, on vastus eitav, sest kõige tähtsam on ikkagi siiras soov ja huvi tööd teha. Samas ütleb Järg, et noored on energilisemad, motiveeritumad ning valmis püüdlema eesmärgi poole, mille lõpptulemus on ebaselge või isegi ebarealistlik.

Väärtnõu sõnul seisab vahe selles, et noor generatsioon vajab suuremat paindlikkust, sest on tööjõuturul mobiilsem. Tema sõnade järgi napib IT-valdkonnas ennekõike väga laialdaste kogemustega tipptegijaid, kel on laiamahulistes tarkvaraarenduse projektides töötamise kogemus ning kes orienteeruvad väga erinevates tehnoloogiates. Samuti on IT-s tarvis digitaalseid oskusi ja head inglise keele oskust, mistõttu noorte eelis nii selgelt välja ei paista. Ta jätkab, et tööandja konkurentsieelis ja edu seisneb paljuski kiires kohanemisvõimes ja nende muutustega toimetulekus.

Ka Lipre ei nõustu, et noortel oleks suurem konkurentsieelis, sest vanusega tuleb kogemus. Samas annab noortele tema sõnul eelise see, et nad on rohkem valmis töötama rahvusvahelisel turul, eriti IT-valdkonnas. „Noored on valmis Eestist ära minema, et avastada midagi uut,“ lausus ta.