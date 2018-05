President läheb Tederile Ukrainas appi

Õigusriik kui normaalsus

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe sõnas, et sedalaadsete probleemide tõstatamisega ei soovita Eesti ettevõtjatele mingit erikohtlemist, vaid et neid koheldaks vastavalt Ukraina seadustele. „Meil on paraku olemas konkreetselt näiteid, kus ettevõtted näevad, et õigusriigi põhimõtted ei ole kehtinud ja isegi kui õigussüsteemis saadakse õigus, siis reaalses elus seda ei järgita.“

Linnamäe lisas, et näiteks on varasematel visiitidel juttu tulnud ka Marcel Vihmannile kuuluva ettevõtte investeeringutest Musta mere äärse Zatoka küla rannapromenaadi. Nimelt tekkis Eesti ettevõtjal seal vaidlus kohaliku külanõukoguga, kus muu hulgas hakati teda ähvardama.

Presidendi nõunik märkis, et õigusriigi põhimõtete austamine ja nende jõustamiseks vajalike reformide läbiviimine on kindlasti üks Ukraina arengu võtmeküsimusi. „See ahel on üsna lihtsalt konstrueeritav – kui ei kehti õigusriik, siis ei tule investeeringuid, ei arene majandus ega parane inimeste elujärg. Õigusriik tähendab ka ärikeskkonda, mis toimib kohalike seadustega ja rahvusvaheliste tavadega kooskõlas ning kus tegutsejatel on põhjust loota õiglast kohtlemist. Oluline on selle juures, et reformidest vaid ei räägitaks ega tehtaks neid paberil, vaid ka päris elus midagi muutuks soovitud suunas.“

Ukraina raada võttis sel teemal näiteks 2016. aastal vastu anti-reiderluse seaduse, et juurida see praktika Ukrainas välja. Ajaleht Kyiv Post nentis samas detsembris, et see pole väga suurt efekti saavutanud hoolimata sellest, et seadus sätestas, et riiklike registrikandeid võltsida on kriminaalne ning firmade ülevõtmisel tuleb allkirjad atesteerida notaris. Reiderlusega on Ukrainas laiemalt olnud probleeme näiteks põllumajanduses, kus farmeritelt on maid kaaperdatud.

„Sedalaadsete üksikjuhtumite käsitlemine on loomulikult tundlik teema, kuid see ei tähenda, et Eesti riik ei peaks sellega tegelema. Pigem vastupidi,“ lausus Linnamäe.

Teder lisas veel, et tänu sellele, et visiit on tulemas, on märgata taas Ukraina poolt suuremat aktiivsust, kuid tulemust on siiski keeruline ennustada. „Teisel pool taas keeratakse nagu mingisuguseid rattaid edasi, kuid seda, kui kaugele need rattad veerevad, on muidugi jälle iseküsimus.“

Presidendi ametlik visiit Ukrainasse kestab tänasest kuni neljapäevani.