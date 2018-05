Hääled ostsid Ossinovski Alexela Oilist välja

Ainult tellijale

Heiti ja Marti Häälele kuuluv Alexela Grupp ostis transiidiärimehelt Oleg Ossinovskilt välja tema vähemusosaluse Alexela Oili tanklaketis.

"Tehing sai teoks nii, et oleme üks aasta aega väikeomanikuga rääkinud sel teemal, kuidas ettevõtet edasi arendada, ja jõudsime kokkuleppele, et ostame nende osaluse välja ja saame seda põhiomanikuna rõõmsalt edasi arendada," rääkis Alexela Grupi juhatuse esimees Andreas Laane.

Ta selgitas, et praegu on kontsernil energiavaldkonnas kaks firmat – Alexela Oil ehk tanklad ning Alexela Energia, mis müüb peaasjalikult elektrit ja gaasi. "Meie jaoks on loogiline, kui vaatame kliendi väärtuspakkumist, et me pakuksime neid koos," rääkis Laane. Kui ühes ettevõttes on aga väikeaktsionär ja teises mitte, siis tekib paratamatult huvide konflikt.

"Selleks, et seda huvide konflikti vältida, leppisime kokku hinnas ja ostsime väikeaktsionäri välja," ütles Laane. Seda, kui palju raha välja käidi, Laane avaldada ei soovinud. Küll aga ütles ta vastuseks küsimusele, kas kaup tehti Ossinovski jaoks korraliku preemiaga, et hind oli turuhind. "Seda on vist kõige õigem öelda."

Siht integreerimisele