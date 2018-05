Enefit Greeni börsidebüüdist pole kippu ega kõppu

Sama kinnitas ka Kuusk: “Kapitali on põhjust kaasata näiteks siis, kui on mingi konkreetne projekt või projektid vastavasse faasi jõudnud ning arenduste elluviimiseks on raha reaalselt vaja.”

Sutter on aga palju kordi rõhutanud, et Eesti Energial on alternatiivseid plaane, mida ellu viia juhul, kui Tootsi tuulepark peaks ära jääma. Kas nende plaanide hulka kuulus ka Baltikumi suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ära ostmine, pole teada, aga erinevate allikate väitel peaks poole miljardi euroni küündiv tehing juba lähiajal avalikuks saama.

Nelja Energia annaks IPO-le puuduva sisu

Tehing sobiks hästi kokku ka Enefit Greeni strateegiaga. Nimelt teatas taastuvenergia firma mullu novembris, et plaanib kasvu välisturgudele ning seetõttu võeti kasutusele ka inglisekeelne ettevõtte nimi. Esialgu öeldi välja, et sihitakse kõiki Läänemere äärseid riike, kus asuvad firma praegused energiamüügiturud. Mai alguses ütles ettevõtte juht Aavo Kärmas Äripäevale, et on kursis Poola valitsuse meelemuutusega tuuleenergia suhtes ja ettevõte on Poolas huvitatud investeerimisvõimalustest nii päikese- kui ka tuuleenergiasse. Nelja Energial on aga Baltikumis juba olemas 17 tuuleparki.

Redgate Capitali juhtivpartner Aare Tammemäe ütles hiljuti Äripäevale, et Nelja Energia annaks igal juhul Eesti Energiale tugevama loo, mida oma taastuvenergia osa börsile viimisel investoritele esitleda ja millega edasist kasvuallikat näidata. Tema sõnul on ilmselge, et ettevõte tahab saada suurimaks tegijaks Baltikumi taastuvenergia turul.

Enefit Green AS

Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõte. Toodab energiat tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest: