Eesti Energiast saigi Nelja Energiale parim kosilane

Nelja Energia AS - Omab Baltikumis 17 tuuleparki - Müügitulu 2017. aastal Eesti, Läti ja Leedu peale kokku üle 69 miljoni euro, mis kasvas aastaga 50% - Ettevõtte puhaskasum küündis 2017. aastal 10,7 miljoni euroni ja see kasvas aastaga 22%

Eesti Energia täna teemat kommenteerima ei soostunud ja ettevõtte esindaja Kaarel Kuusk soovitas küsimustega pöörduda otse müüjate ehk Vardari ja Nelja Energia poole. „Eesti Energial ei ole selle teemaga seoses midagi lisada. Eesti Energia võlakirjad on noteeritud Londoni börsil ning kindlasti teavitame vastavalt börsireeglitele, kui on millestki teavitada,“ lausus Kuusk.

Nelja Energia juhti ja ettevõttes 2,4%st osalust omavat Martin Kruusi ei õnnestunud Äripäeval tabada, kuid seni on ta meedias jäänud kidakeelseks.

Nelja Energia aitaks börsile minna

Põhjuseid, miks meie riiklik energiahiid suurimast kohalikust tuuleenergia tootjast niivõrd huvitub, on spetsialistide sõnul mitmeid. Redgate Capitali partner Aare Tammemäe sõnul sobiks Nelja Energia hästi Eesti Energia strateegiaga taastuvenergia valdkonnas. “Loomulikult on iga ettevõte, mis seda valdkonda soovib arendada, kahe valiku ees – kas ise investeerides laieneda või teisi üle osta. Kuna Nelja Energia on suurim taastuvenergia ettevõte kogu Baltikumis, on see kindlalt selliste ettevõtete huviorbiidis,” rääkis Tammemäe, kes tehinguga enda sõnul ise kuidagi seotud ei ole ega oma ka infot selle kohta, et tehing just Eesti Energiaga tuleb.