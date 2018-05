E-residente meelitab ka füüsiline Eesti

Ainult tellijale

Ameeriklane Ian Wagler (keskel) on Koreast oma Eesti ettevõtet juhtinud aasta aega ja Eestis käinud kuus korda. Pildil on ta oma äripartneritega Tallinnas, kellest parempoolne on samuti e-resident.

Eesti virtuaalsed residendid soovivad üha enam Eestisse reisida ja ka kolida.

E-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus ütles, et nad ei plaaninud seda, et e-residentidest saaksid ka residendid või sagedased Eesti külastajaid, aga Eestile on see kasulik. „Eestile on kindlasti ärilises vaates kasulikum resident kui e-resident. Ja e-resident kasulikum kui lihtsalt võõras inimene,“ rääkis ta ja lisas, et kui need inimesed siin elavad, tarbivad nad ka rohkem eestlaste teenuseid ja siia jääb veel rohkem raha.

Sellepärast võib tema arvates näha e-residentsust kui eelsammu ka enda rohkem Eestiga sidumiseks. „E-resident saab vaadata, kas talle meeldib Eesti, ja Eesti saab vaadata, kas talle meeldib e-resident, et talle siis residentsus anda. See on selline eelsamm, mis pehmendab Eestiga sidumist. Olgem ausad, Eesti ei ole maailmas väga tuntud riik, kuhu tulla.“