Jesse & Kalause büroost lahkub nimipartner

Äripäev 29. mai 2018, 07:46

Advokaadibüroost Jesse & Kalaus lahkub partner vandeadvokaat Tanel Kalaus koos kahe kolleegiga.

Tanel Kalaus ning Jesse & Kalause senised juristid Eli Lahesoo ja Birgitta Ots liituvad Triniti advokaadibürooga.

Tanel Kalaus on üle 17 aasta tegelenud peamiselt konkurentsiõiguse teemadega. „Mul on siiralt hea meel ühineda Triniti meeskonnaga, mis on üles ehitatud just sellistele väärtustele, nagu minu arvates ühes kaasaegses ja lahedas büroos peab olema. See on selline keskkond, kuhu tahan tulevikus oma panuse anda,“ rääkis Kalaus. Viimase aastaga 16% käivet kasvatanud Triniti meeskond kasvab uute liitujatega 26-liikmeliseks.