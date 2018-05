Markus Villig ja veel kaks eestlast jõudsid mõjukate ärinoorte pingerivvi

Äripäev 29. mai 2018, 08:44

Igal aastal avaldab Nordic Business Report pingerivi Põhja-Euroopa 25 kõige silmapaistvamast noorest ettevõtjast. Sel aastal on pingerivis kolm eestlast.

Pingerivvi pääsevad alla 25aastased ettevõtjad, sel aastal oli fookus ettevõtjatel, kes on eriti innovaatilised ja osanud mõelda kastist väljas. Pingerivis on Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa ettevõtjad.

Pingerivi koostajad teatasid, et nimekirjas olevad noored on teinud väga suurt karjääri väga lühikese ajaga ning on häbitult murdnud kehtinud tavasid, luues nii positiivse muutuse. Eestlastest on kõige kõrgemal, teisel kohal, Taxify juht ja asutaja Markus Villig. Selle aasta aprilli seisuga on Taxifyl ligi 10 miljonit klienti üle maailma ja autojuhte umbes 500 000, seisab pressiteates.

Peale Villigu on 25 silmapaistva noore ettevõtja sekka jõudnud Veriffi juht ja asutaja Kaarel Kotkas ja Wolf3D asutaja ja juht Timmu Tõke. Veriff asutati 2015. aastal. Ettevõte pakub digitaalset autentimisteenust, mis võimaldab inimest tuvastada isikut tõendava dokumendi ja veebikaamera abil ning võimaldab vähendada finantskuritegusid virtuaalsetes keskkondades. Wolf3D on aga Eesti ettevõte, mis toob 3D-skaneerimise vahendusel inimesi virtuaalmaailma.