Miks ei märgi president Tallinna Sadama aktsiaid?

Siis on meil presidentaalne riik ja ei ole enam parlamentaarset vabariiki. Selline valitsemismudel on võimu kontsentreerumise poolest palju ohtlikum kui see, mis meil praegu on. Meie riigikorralduse juures on imehästi töötanud just see, et mitte keegi ei saa kunagi kõiki asju väga hästi teha või siis päriselt ära rikkuda. Neid näiteid on, kus presidentaalse võimu korral on demokraatiast üsna vähe järele jäänud. Oleme me kindlad, et meiega nii ei lähe? Kui oleme, siis millel see kindlus põhineb? Mina arvan, et meie praegu toimiv võimude lahusus, mis põhiseaduses kirja pandud, on väga hea. Ma ei arva ka, et riigikogu tuleks vähendada. Vastupidi, mul on vahel olnud mure, et riigikogu annab olulisi ülesandeid ära. Riigikogu peab olema selgelt nähtav sellel mänguväljal, kus tehakse otsuseid. 101 inimest ei ole liiga palju.

Minu arust tasuks ette võtta teenused: kas või teenus teenuse haaval läbi vaadata – kas või mõtteharjutusena, kui päriselt ei julge –, teha nullbaasilist eelarvestamist avalikes asutustes. Vaadata näiteks ministeeriumis kõik tegevused läbi – kas neid on vaja teha või ei ole vaja. Riigireformi Radari madalad hinded riigireformile tulenevad just sellest, et sisulist tööd – mida me peame tegema ja mida ei pea – ei ole nähtavalt tehtud.

28 ettevõtjat on leidnud, et olgu päästjate ja politseinikega, kuidas on – ametnikke on ikka liiga palju. Nad soovivad ametnike arvu vähendada ja riiki ka muidu õhemaks teha. Missuguseid ettepanekuid nende soovitavast riigireformist teie mõistlikuks peate, missuguseid mitte?

Politseiniku, päästeametniku ja õpetaja töö nõuab kõrget kvalifikatsiooni ja ei peaks olema madalalt tasustatud. Politsei- ja piirivalveamet on olnud efektiivselt juhitud organisatsioon: kui tuli ülevalt käsk, et on tarvis raha kokku hoida, siis nad hoidsid kokku. Seal olid palgad ka pikalt stagneerunud, eriti õnnetud olid päästjate omad, ja kui need nüüd tõusevad, ei saa neist veel hiigelpalgad.

Sinna peaks kõrvale võtma ametnike arvu muutuse. Erasektoris teame, et palgakasv on olnud jätkusuutlik, sest viimastel aastatel on suurenenud ka tootlikkus ja ettevõtete investeeringud. Tööjõu vähese pealevoolu tingimustes pole ettevõtjal muud üle jäänud kui tootlikkust suurendada. Mõni ettevõte muidugi ei suuda selle palgaturuga kohaneda, aga nutikamad suudavad. Praegu ei paista, et palgakasv põhjustaks tööpuuduse suurenemist, ja pole ka teisi negatiivseid näitajaid.

Värsked numbrid ütlevad, et keskmine palk kasvab päris hästi ja avalikus sektoris on palgad tõusnud keskmisest rohkem. Millest see räägib?

Tulite äsja Ukrainast, kus juhtisite jõuliselt tähelepanu korruptsioonile ja kaitsesite Eesti ettevõtjate huve. Rõhutasite mõjusalt, et Ukrainat ei ole unustanud. Missugune on selle visiidi konkreetne tulemus, mida loodate näha?

Ma rääkisin nii palju kui võimalik Eesti ärihuvidest, sellest, et Eesti inimesed investeeriksid hea meelega Ukrainasse rohkemgi, sest me tunneme seda tüüpi turge ja näeme seal kasvuvõimalusi. Aga peaks olema segane, et minna praegu ja teha suur kinnisvarainvesteering Ukrainasse. Ukraina valitsus tunnistab, et investeerimiskliima on oluline. Ma tegin seda, mida ma teha sain, aga keegi ei tea, kas sellel on tulemus. Ja ega me ei taha ju ka seda, et kui ma ütlen presidendile – ja talle meeldib mingil põhjusel mulle vastu tulla –, siis ongi homme kõik probleemid lahendatud.

Rahvusvaheline tähelepanu visiidile Ida-Ukrainas oli oluline, sest Ukraina kipub minema Gruusiaga ühte karpi. Gruusias on küll külmutatud konflikt ja Ukrainas madala intensiivsusega sõda, aga igal aastal hukkub ikkagi sadu inimesi. Kõigega harjutakse. Aga see on juba neljas aasta. Seal on poolteist miljonit inimest, kes on oma kodudest lahkunud.

Ütlesite hiljuti, et kui Venemaa ratifitseerib piirilepingu, siis lähete Moskvasse ja tänate Vladimir Putinit. Osal analüütikutel ja ajakirjanikel tekkis kohe küsimus, kuidas see paistaks meie liitlastele. Kuivõrd tunnetate ise, et olete välispoliitika olulise kujundajana sattunud kahvlisse?

Ega siis rääkimast ei tohi loobuda. Me oleme lihtsalt Euroopa Liidus seadnud teatud põhimõttelised piirangud. Need võib lühidalt kokku võtta nii: niipalju, kui on vajalik, ja nii vähe, kui on võimalik. Me ei tee positiivseid avanguid, me ei paku Venemaale suuri kaubanduskokkuleppeid, me ei paku talle osalemist Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuses. Aga see ei tähenda, et me ei suhtle Venemaaga.

Sedasama ütlesin ma juba aasta tagasi ka telekanalile Doþd ja olen ka vahepeal mitu korda öelnud. Ja see ongi tavaliselt standardvastus küsimusele, kas te läheksite Moskvasse. Kui piirileping on ratifitseeritud, siis lähen.

Venemaa teatas kohe, et lepingu ratifitseerimine tuleb kõne alla juhul, kui Eesti muudab oma käitumist. Mil määral oleme me valmis muutma oma „käitumist“?

Meie käitumisel ei ole mitte midagi viga. Me käitume vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja liberaalsetele demokraatlikele väärtusnormidele kooskõlas oma partneritega.

Eesti on mõnikord pidanud justkui valima, kumb sõber ja liitlane on kallim, kas USA või Euroopa. Viimati siis, kui Trump taganes Iraani tuumaleppest, ja Eesti poliitikud olid üsna vaiksed. Missugusena kirjeldate seda olukorda või asendit, milles Eesti asub põhjusel, et Trumpi välispoliitika on ettearvamatu?

Tegelikult on see laiem teema: kuidas käituda olukorras, kus sinu liitlased teevad samme, mis ei vasta meie ühistele huvidele, ja mõnikord ei vasta isegi nende endi huvidele. Meil ei ole mingisugust asendit kuskil vahel. Meil on üks asend ja see on väärtuspõhine. Meie ülesanne on alati toetada rahvusvahelist õigust ja demokraatlikke põhimõtteid. Meie huvides on see, et kehtiksid kokku lepitud reeglid, et Euroopa Liit ei muutuks väärtuspõhisest huvidepõhiseks. Sest kui on huvid, siis on meie omad liiga väikesed. Meie liitlased saavad sellest hästi aru, kui me ei hääleta nendega koos selle pärast, et lähtume väärtusbaasist. Kui korraks sellelt baasilt alla tulla, ei saa sellele enam järgmine kord toetuda.

Aga ikkagi, Trumpi isik. Te olete temaga kohtunud, mida see tema ettearvamatus tähendab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhjale?

See tähendab seda, et kui me ei saa aru, siis me küsime administratsiooni liikmetelt. Meil on väga head ja otsekohesed suhted kaitseministriga, asepresidendiga, välisministriga, asevälisministriga. Meie piirkond on saanud stabiilset väärtuspõhist välispoliitikat. Meile ei ole ette heidetud, kui me püsime varasemate kokkulepete juures.

Aga president Trumpiga rääkides tuleb leida meetodid, kuidas näidata talle, et NATO on kasulik. Et Euroopa Liit on vajalik. Et lihtsam on ajada äri Euroopa Liiduga ja et NATO on osa rahvusvahelisest julgeolekuarhitektuurist. Kõik inimesed, kes temaga kohtuvad, räägivad temaga sellest. Ja ei ole küll kuulnud, et ta oleks vastu vaielnud.