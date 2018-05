Trump lajatas Euroopale tariifidega

Ainult tellijale

USA president Donald Trump kehtestab täna keskööst tariifid terase- ja alumiiniumiimpordile Euroopa Liidust, Kanadast ja Mehhikost.

Reutersi teatel ütles USA kaubandusminister Wilbur Ross, et Washington liigub edasi plaaniga kehtestada riikidele 25protsendiline terasetariif ning 10protsendiline alumiinkumi sisseveomaks. Ross ütles samas, et uks on jätkuvalt läbirääkimisteks lahti, ehkki minister ei soostunud ütlema, mida selleks täpselt teha tuleks.

„Ootame kõneluste jätkumist, ühest küljest Kanada ja Mehhiko, ent teisalt Euroopa Komisjoniga, kuna on ka teisi küsimusi, mis samuti lahendada tuleb,“ ütles Ross ajakirjanikele.

CNNi teatel jõustuvad tariifid USA aja järgi keskööl ehk Eesti aja järgi varahommikul. Trump andis oma plaanist teada juba märtsis, ent tegi mõnele olulisemale liitlasele esialgu erandi – nende hulgas olid ka Kanada, Mehhiko ja EL.

USA käik tähendab, et kaubandussõja oht on väga suur. Euroopa on lubanud, et kui kaubanduspiirangud kehtestada, on oodata kiireid vastusamme. Näiteks on Euroopa hoiatanud, et võib kehtestada 25% tariifi USA toodetele nagu mootorrattad, teksad, sigaretid ning maapähklivõi.

Kanada ja Mehhiko eranditest loobumine raskendab aga NAFTA vabakaubanduskõnelusi. Ka Kanada on lubanud vastusamme astuda.