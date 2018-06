Est-Fori ainuke lahendus on riigi eriplaneering

“Tegemist on vaid ühe võimaliku asukohaga, mis on arendaja seatud kriteeriumite – logistika, vooluveekogu ja metsaressursi olemasolu poolest – sobilik,” rääkis ta.

Ku valitsus tõesti peaks riigi eriplaneeringu katkestama, siis oleks ainus võimalik viis jätkata kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu alustamine, kuid see Kohava sõnul Est-Forile ei sobi. Kas või juba selle pärast, et asukoha väljaselgitamise areaal on lai, Tartu- või Viljandimaa.

“Võimalikke asukohti on kümneid, nende seas ka Tabivere piirkond. Riigi eriplaneeringu käigus tehtavad uuringud selgitavad välja, kas tehasele sobilikke piirkondi Suur-Emajõe piirkonnas on ning juhul kui on, siis millised need on,” lisas ta.

Tabivere on nende hinnangul piisavalt soodsas asukohas, sest Suur-Emajõe piirkonnas sobiks neile kõik kohad, mis jäävad Emajõest ning raudteest kuni 10 kilomeetri kaugusele.