Sultsi kasiinosaar võib reaalsuseks saada

06. juuni 2018, 15:32

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule kehtestamiseks Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu.

Tehissaarte idee peamine eestvedaja on riigikogu liige Märt Sults, kes tahaks rajada Paljassaare poolsaare lähedale merre kolm tehissaart. Sults nimetab seda kultuurilaidude projektiks. Üks saartest oleks nn pahelisuse ehk kasiinosaar. Riigikogulase idee järgi peaks sellest saama Põhjamaade Las Vegas.

Abilinnapea Andrei Novikov ütles tänase pressiteate vahendusel, et veel mõni aeg tagasi ulmeprojektiks tituleeritud visioonist on saamas käega katsutav reaalsus. Tehissaartel on abilinnapea sõnul potentsiaal sobituda hästi perspektiivse Paljassaare sadamaala kasutusotstarbe muutumisega kaasaegseks elu- ja ärikeskkonnaks ning teisalt kujuneda Tallinna üheks oluliseks vaatamisväärtuseks ja vaba aja veetmise kohaks.