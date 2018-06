"Eelmiste aastate käive on nüüd nagu saiapuru"

Puhkepäevad on tegelikult tööpäevad

Araabia riikides äri ajades tuleks puhkepäevi rihtides arvestada sellega, et seal on puhkepäev reede ning laupäev ja pühapäev on tööpäevad.

"Me ei saanud sellest enne aru, kui ise Kataris olime," räägib Saviukumaja tegevjuht ja omanik Marko Kikas. "Näiteks tahtsime laupäeval ja pühapäeval töiselt suhelda Eestis olevate inimestega ja siis tabasime ära, et siin on ju puhkepäev ja inimest võib-olla lootusetu tabada."

Kikas lisab, et kui sealseid ja siinseid tööpäevi arvestada, siis tegelikult on suhtlemiseks vaid neli tööpäeva. "Probleemid saavad lahendatud tunduvalt kiiremini, kui partner Eestis töötab ka laupäeval-pühapäeval. Tööpäeva kestus on araabia maades ja Eestis samuti erinev, aga see häirib vähem." Araabia riikides on tööaeg hommikul kella kuuest kuni pärastlõunal kella 16ni.

Väärt toote eest vääriline hind

Kuldar Leis, ettevõtja:

"Olen Kagu-Eestis ettevõtluse konsultant EASi maakondliku arenduskeskuse kaudu. Annan nõu ettevõtjatele, kes tahavad arenguhüpet teha või uut ideed ellu viia. Julgustan Eesti ettevõtjaid, et kui sul on mingi unikaalne tehnoloogia või idee, pead suuremalt mõtlema.

Saviukumaja on üks firma, keda ma konsulteerin. Nad on arendanud oma tooteid väga jõuliselt, need on unikaalsed ja maailma tasemel. Eesti ettevõtja üldiselt ei julge küsida oma toote eest nii palju raha, kui asi väärt on. Eriti ei juleta raha küsida uute tehingute puhul. Ma soovitasin Saviukumaja meestel olla siinkohal julgem. Minu loogika on see, et kui sa ikka ise ka tunned, et oled maailma tasemel, siis pead väärilist tasu küsima.

Samuti soovitan ettevõtjail mitte olla häbelik, näiteks kui sinu tegemisi on käinud vaatamas kõrged külalised, siis tuleb sellest rääkida. See on ju suur tunnustus, kui kõrged külalised on sind kiitnud. Seda peab presenteerima, sellega saab ennast ju maailmas suurepäraselt müüa.

Saviukumaja puhul on nüüd järgmine "häda" nagu sageli teistegi edukate Eesti firmade puhul. Kas kasvada suureks ja võtta riskid või jääda väikeseks ja paindlikuks."