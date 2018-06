Starship saab 25 miljonit dollarit ja uue juhi

Ainult tellijale

Kullerrobotite tootja Starship Technologiesi juhiks asub aastaid Airbnbs töötanud Lex Bayer, lisaks kaasas ettevõte 25 miljonit dollarit.

Starship Technologies Loodud 2014. aastal.

Asutajad Ahti Heinla ja Janus Friis.

Ehitab kaupade transpordiks mõeldud autonoomsete robotite laevastikku.

Starship Technologies kaasas 25 miljonit dollarit (21,4 miljonit eurot) nii praegustelt investoritelt (Matrix Partners ja Morpheus Ventures) kui ka uutelt, näiteks Airbnb kaasasutaja Nathan Blecharczyk, Skype'i asutaja Jaan Tallinn ja meediakontserni Metro-Goldwyn-Mayeri endine juht Gary Barber.

Ettevõtte osaluste jagunemise kohta asutaja Ahti Heinla midagi avalikustada ei saanud, kuid ütles, et suur osa Starshipist kuulub siiamaani selle asutajatele ehk talle ja Janus Friisile. „Väljumiseks on kaugelt liiga vara,“ tõdes ta.

Heinla ametikoht on nüüdsest CTO ehk tehnikadirektor. "See oli üsna algusest peale selge, et mina ei jää selle ettevõtte juhiks igavesti ja et tõenäoliselt olen ma selle ettevõtte juhina hea algsel perioodil, aga mingil hetkel, kui tehnoloogia hakkab valmis saama ja meil on vaja äri eskaleerida, on kasulikum mõni teine juht. Praegu oleme jõudnud sinna kohta, kus Lex Bayer on alustanud tööd Starshipis tegevjuhina ja mina olen CTO. Algab uus ajajärk ja minul on uus töökoht," ütles Heinla.

Ärijuht Allan Martinson lahkus Starshipist tänavu märtsis, tuues põhjusena välja keerulise ajakava. Heinla kinnitusel ei olnud Martinsoni lahkumine ja uue juhi tulek otseselt seotud. "See, et me uue tegevjuhi palkame mingil hetkel, seda me teadsime juba isegi enne, kui Allan Martinson ettevõttega liitus," ütles Heinla.

Uue juhi eesmärk on tõmmata äri laiaks

Heinla ütles, et uus juht ei ole muutnud ettevõtte suurt plaani, pigem vastupidi – ta asub seda ellu viima. "Me oleme oma robotid enamvähem valmis saanud ja see on aastaid aega võtnud. Ja oma teenuse samuti käima saanud ja nüüd on vaja see teenus viia mitte tuhandete inimesteni, kus ta seni on olnud, vaid miljonite inimesteni. Tuleb nii kütust juurde kui ka uus juht, kes loodetavasti kiiremini sõidab," lausus ta.

Heinla tõdes, et nad on Lex Bayeri isikust ja tema kogemusest väga sisse võetud. Tema sõnul oli Bayeri huvi Starshipiga liituda see, et nad on üks väheseid tõeliselt potentsiaalseid maailma ja inimeste igapäeva elu muutvaid idufirmasid, mis praegu maailmas on. „Meil on võimalus teha tõeline revolutsioon ja Lex saab siis olla osa sellest.“

Uus juht Lex Bayer töötas enne Airbnbs, kus ta juhtis äriarenduse osakonda. Ta ütles, et Starship on pöördepunktis ja tal on hea meel asuda ettevõtet kasvatama maailma juhtivaks kullerrobotite valmistajaks. Lisarahastus aitab tema sõnul panna tööle rohkem kullerroboteid nii USAs kui ka Euroopas.

Heinla leidis, et Airbnb-l ja Starshipil ning tööl, mis Bayerit ees ootab, on sarnasusi. Ta selgitas, et kui väga paljude idufirmade teenused maailmas on puhtalt digitaalsed ja neil ei ole pärismaailmaga väga suurt kokkupuudet, siis nii Starshipi kui ka Airbnb teenuste tarbimine käib ikkagi füüsilises maailmas kohapeal ja osapoolte kokkuleppel. „Mõlema teenuse eskaleerimiseks on vajalik ehitada lai geograafiline võrgustik. See ei ole puhtalt digitaalne. Ja selles on Lex kogenud.“

Meybaum: see on juba oleviku äri

Starshipi kaasasutaja Janus Friis ütles, et ettevõte on punktis, kust edasi on vaja hakata järjest rohkem roboteid välja saatma. Tänu lisarahale ja Bayeri lisandumisega meeskonda on tema sõnul võimalik pakkuda rohkem.

Hardi Meybaum Matrix Partnersist ütles, et Starship suudab maailma muuta ja kullerrobotid ei ole tuleviku äri, see on juba oleviku äri. Kistian Blaszcynski Morpheus Venturesist lisas, et neile on avaldanud muljet Starshipi võime tegutseda edukalt mõlemal pool Atlandi ookeani.

Starship Technologiesi robotid on praeguseks läbinud üle 160 000 kilomeetri kokku 20 riigis.