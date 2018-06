Tallinna Sadam märgiti võimsalt üle

Ainult tellijale

Eile lõppenud avalikul pakkumisel oli investorite huvi Tallinna Sadama aktsia vastu ülisuur ning aktsia märgiti pea kolmekordselt üle.

Märkimise hinnavahemik oli 1,4 kuni 1,8 eurot, ent jaeinvestorid said aktsiaid märkida vaid ülemise piiri ehk 1,8 euro juures. Ülejäänud hinnavahemikku said kasutada institutsionaalsed investorid.

86 704 968 Tallinna Sadama aktsiat pakuti avaliku pakkumise raames müügiks, neist 75,4 miljonit uut ning 11,3 miljonit riigile kuulunud aktsiat. Kõik pakutud aktsiad jaotati ka laiali.

Lõpphinnaks kujunes aga 1,7 eurot. See hind kehtib kõigile, nii jae- kui institutsionaalsetele investoritele. See tähendab, et pakkumise kogumaht oli 147,4 miljonit eurot.

"Investorite, nii Eesti jaeinvestorite ja pensionifondide kui ka rahvusvaheliste fondide väga suur huvi Tallinna Sadama aktsia vastu annab meile kindlustunnet, et oleme stabiilse dividendiaktsiana pälvinud investorite usalduse," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm pressiteates.

Eesti jaeinvestorite poolt märgitud aktsiate arv moodustas 23% pakkumise kogunõudlusest. 51% pakkumises osalenud jaeinvestoritest märkis kuni 1000 aktsiat ja 78% kuni 3000 aktsiat. Jaeinvestoritele jaotatakse kokku 18,4 miljonit aktsiat ehk ligikaudu 21% kõigist jaotatavatest aktsiatest.