Huvigrupid paluvad presidendil elektrituruseadus peatada

Riigiga Tootsi tuulepargi pärast kohut käiv Raisner AS palus presidendil jätta palju kirgi tekitanud elektrituruseadus välja kuulutamata.

Raigo Sõlg ise tõrjus arvamust, et tegemist on konkurentide pahatahtlikkusega, ja rääkis, et nende seisukohast on tegu riigi suunaga koondada kõik Eesti Energia kätte, mis varem või hiljem lööb tarbijate rahakoti pihta.

Taastuvenergiatasude eesmärk oli tema sõnul pangalaenude tagasimaksmise toetamine arendajatele, sellal kui Eesti Energia maksab arenduste eest maksumaksja rahaga, oli Sõlgi etteheide.

Elektrituruseaduse vastu seisnud taastuvenergiatootjatel on pinnuks silmas otsus Tootsi tuulepargile toetuse üle otsustamine jätta Eleringi kätte, selle asemel, et seaduses konkreetselt kirja panna, kes või mis võiks vana skeemi alla jääda.

Raisner arendab Varja tuulikuparki ning samadel põhjustel kohtus käivad vennad Sõnajalad arendavad Aidu tuuleparki, mis tegelikult ka sama seaduse järgi vana skeemi alla mahuksid. Lihtsalt eraarendajate seisukohast vaadates on konkreetne hirm, et neil lõpuni neid parke arendada ei lastagi, sest kaitseministeerium on mandri-Eestis kehtestanud tuuleparkidele ranged piirangud.

Eesti Energia ise on märkinud, et nende konkurentide, kellest kõige sõnakamad on olnud Nelja Energia, vennad Sõnajalad ning Raisneri esindajad, vastuseis Tootsi projektile tekkis esmakordselt 2016. aastal, kui neile sai selgeks, et Eesti Energia poolt Tootsi ammendunud turbamaardlasse rajatav tuulepark alandab taastuvenergia toetusmäära, mida tuuleenergiale tarbijatelt kogutava raha eest makstakse.