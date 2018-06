Euroopa Keskpank vähendab septembrist võlakirjaoste

Alates septembrist hakkab Euroopa Keskpank järk-järgult vähendama praegust, 30 miljardi suurust võlakirjade ostuprogrammi, intressitõusu enne järgmise aasta suve tõenäoliselt oodata ei ole.

Eurosüsteem reinvesteerib varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid pikema aja jooksul pärast netovaraostude lõppemist ning igal juhul seni, kuni see on vajalik. See aitab toetada nii soodsaid likviidsustingimusi kui ka asjakohase rahapoliitilise kursi rakendamist.

Võlakirjade ostuprogrammiga jätkatakse EKP nõukogu otsuse järgi senisel tasemel 30 miljardi eurot kuus kuni varem välja kuulutatud tähtajani 2018. aasta septembri lõpus, selle järel vähendatakse lähtuvalt majandusnäitajatest programmi järk-järgult nii, et aasta lõpuks on see 15 miljardit eurot kuus. Seejärel uute võlakirjade ostud lõpevad.

Intresside tõstmist on oodata järgmisel suvel

Euroala rahapoliitikat arutanud Euroopa Keskpank (EKP) jättis põhilised intressimäärad endisele tasemele.

See tähendab, et keskpanga pakutavate refinantseerimisoperatsioonide intressimäär on nullis, laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25 ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär –0,40 protsenti, teatas keskpank. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel pikema aja vältel ja tunduvalt kauem, kui tehakse netovaraoste.

Keskpanga hinnangul jäävad intressimäärad sellele tasemel kuni järgmise aasta suveni või vajadusel ka kauem. Igal juhul püüab keskpank saavutada inflatsiooni tõusmise püsivalt 2 protsendile.

Otsus ei muuda rahapoliitikat rangemaks

Iseenesest ei tähenda neljapäeval Riias langetatud otsus, et rahapoliitika muutuks senisest rangemaks, vastupidi -- lõtv rahapoliitika jätkub aasta lõpuni ning võiks sellega majanduskasvu õhutada, märgib Financial Times.

Keskpankuritel oli ühelt poolt surve rahapoliitikat muuta, sest seda on soovinud osad nõukogu liikmed, ennekõike Saksamaa. Ka kasvas euroala majandus eelmisel aastal 2,3 protsenti, kuigi mõned märgid näitavad, et selle tempo on praeguseks aeglustunud.

Alles siis, kui keskpank lõpetab ostetud võlakirjade aegumistähtajal saadud raha uuesti võlakirjadesse investeerimise on mõtet oodata, et see võiks hakata mõjutama näiteks ettevõtete laenuintresse.