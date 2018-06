Tööjõuvajaduse esikümnes on viis Euroopa riiki

Kui aastaid on ettevõtete värbamisplaan olnud suurim Aasias ja Ameerikas, siis järgmise kvartali täiendava tööjõuvajaduse ja värbamissoovi esikümnest leiab viis Euroopa riiki, sedastab ManpowerGroupi kvartalipõhine rahvusvaheline värbamisuuring.

Uuringu raames küsitleti ligi 60 000 tööandjat 44 riigist, millest 43 riigi ettevõtjatel on plaan tänavu kolmandas kvartalis töökohti juurde luua. Enim on plaanis töötajaid juurde palgata Horvaatias (märkis 26% tööandjatest), Jaapanis (26%), Taiwanis (24%) ja Ungaris (18%). Esikümnest leiab Euroopa riikidest veel Portugali (15%), Kreeka (15%) ja Türgi (14%).

Eesti inimeste jaoks huvipakkuvatel tööturgudel on hetkel kõige optimistlikumad värbajad Soomes (12%, mis on ühtlasi nende 6 aasta kõrgeim värbamisplaan) ja Austraalias (10%). Samal ajal jäävad Rootsi, Suurbritannia ja Iirimaa ettevõtjad plaanides tagasihoidlikumaks (kuni 5%).

Soomes on suurim tööjõuvajadus hotellides, restoranides, tööstuses ja finantsvahenduses, enim vabu kohti on Lääne-Soomes. Noored, kes tahavad end Austraalias proovile panna, peaksid vaatama eeskätt teenindus- ja transpordisektorite poole, enim vabu kohti on pakkuda Kagu-Austraalias Sydney ja Melbourne ümbruses.

"Ühelt poolt peegeldavad uuringu tulemused ettevõtjate optimismi ning majanduse head käekäiku, teisalt üha süvenevat tööjõu kriisi. Inimesed pole maailmast otsa saamas, aga töö iseloom ja inimeste oskused ei sobitu enam kokku," kommenteeris tööjõuturu arenguid Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. "Sarnane olukord on ka Eestis - on sadu täitmata ametikohti, aga ka sadu inimesi, kes ei käi tööl."

"ManpowerGroup Employment Outlook Survey" on kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta. ManpowerGroup on 70 aastat tegutsenud rahvusvaheline personaliettevõte.