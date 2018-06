Viljandi rajab uue tööstuspargi

Viljandis on plaanis arendada välja uus, 33hektariline tööstuspark, mille valmimist toetab EAS.

Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) toetab üle kahe ja poole miljoni euroga Mäeltküla tööstuspargi teise etapi ehitamist Viljandimaal. Pargis loodetakse luua 200 uut töökohta, kirjutab Eesti Päevaleht.

Viljandi abivallavanem Ene Saar ütles, et plaanis on välja arendada 33 hektarit infrastruktuuri: teid, trasse, sideliine, kommunikatsioone ja küttetaristut. Eesmärk on meelitada siia ettevõtjaid ja tekitada valda uusi töökohti.

Tööstusparki kavatsevad asuda näiteks kalakasvatusega tegelev Cleveras OÜ ja päikeseelektrijaama planeeriv Footonvolt OÜ.

