Trump ja Hiina ähvardavad uute tollidega

Kui Hiina peaks tõesti vastama USA tollidele vastutollidega, siis on USA valmis laiendama tollidega maksustavate toodete areaali veelgi, ähvardas USA president Donald Trump.

President Trump käskis administratsioonil koostada nimekirja Hiina importtoodetest, mille aastakäive oleks 200 miljardit dollarit, ning ähvardas kehtestada neile 10protsendilise tollimaksu juhul, kui Hiina tõesti rakendab vastutolle 50 miljardile dollarile USA kaupadele, mis oli reaktsioon USA kehtestatud alumiiniumi- ja terasetollidele, kirjutab Reuters.

Hiina ei jäänud vastust võlgu ning lubas "väljapressimisele" vastata tugevate vastumeetmetega.

Financial Times märgib, et paljude analüütikute hinnangul on kogu USA-Hiina 640miljardine kaubavahetus peatselt kaubandussõjast haaratud.