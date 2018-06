Ametiühingud: tuge saab vaid veerand töötutest

Teisena tõi Peterson välja korduva töötuse. Inimesed, kes on kord töötuks jäänud, haaravad ise või suunatakse töötukassa poolt tööle, mis neile ei sobi. Tulemuseks on korduv töötus, mis ei lase koguneda töötuskindlustuse aluseks oleval staažil. Nad on spiraalis, kust on raske välja murda. Töötukassa mõõtis aastaid oma töö tulemuslikkust ainult tööle siirdumise kiirusega, aga see suunas aina suurema hulga inimesi korduvtöötute kaitsetusse kihti. Samal ajal pika staažiga töötutel on otsinguperiood olnud küll pikem, aga tõenäosus saada uus kestev töösuhe mitu korda suurem.

Kolmas probleem on sama, millele viitab õiguskantsler – uued töösuhted on ammu kohal ja vana töötuskindlustuse süsteem ei tunne oma klienti ära. „Räägime siin kümnetest tuhandetest – taksojuhtidest, juuksuritest ja paljudest teistest, kes töötavad nn veidra lepingu alusel ja on sellega automaatselt töötuskindlustuse kaitsest välja lülitatud. Turul normaalset töölepingut saada on teatud ametialadel aga peaaegu võimatu,“ rääkis Peterson.