Elering tahab Elektrilevi endale

Eleringi juht Taavi Veskimägi peab õigeks Elektrilevi Eesti Energiast eraldamist ja liitmist Eleringiga, kuigi see võib võrgutasusid tõsta.

Veskimägi on seisukohal, et Elektrilevi tuleks Eesti Energiast eraldada ja võrgutasude võimalikult madalal hoidmiseks oleks kõige mõistlikum liita see Eleringiga, kirjutab Postimees.

Ta põhjendas, et vastasel juhul tugevneb Eesti Energia turgu valitsev seisund veelgi ning näeme ka edaspidi olukorda, kus jaotusvõrku ei investeerita piisavalt, samas aga tehakse tehinguid, kus võetud riske maandatakse jaotusvõrgu varadega.

Veskimägi möönis, et Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast võib võrgutasu suurendada. Küll oleks soodsam Elektrilevi ja Eleringi koos finantseerida, Eesti elektrivõrku ehitada ja opereerida, näiteks ühise elektrivõrgu haldamise korral on võimalik saavutada kokkuhoidu asendusinvesteeringutes kindlasti üle 10 miljoni euro aastas.

Iseenesest on ka riik otsustanud välja selgitada, kas elektrivõrguhaldurite, nagu Elektrilevi ja Eleringi omandistruktuur ja juhtimine on ikka parim võimalikest, ning tellis selleks uuringu.

