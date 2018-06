Elektrilevi omandistruktuur vaadatakse üle

Riik otsustas välja selgitada, kas elektrivõrguhaldurite nagu Elektrilevi ja Elering omandistruktuur ja juhtimine on ikka parim võimalikest ning tellis selleks uuringu.

Hankega tellitava uuringuga soovib riik analüüsida nii ülekande- kui jaotusvõrgu varade omandilist struktuuri, haldamist, juhtimist ning võrguteenuse majanduslikku jätkusuutlikkust. Sealhulgas on soov saada ülevaade senisest ülekande- ning jaotusvõrguettevõtete koostööst ning ettepanekud regulatiivse keskkonna tõhustamiseksm teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

„Energiavõrkude teenuse hind on oluliseks komponendiks nii energia lõpphinna kujunemisel kui ka varustuskindluse tagamisel“, ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman. „Kuna energiavõrkude juhtimisotsustel ning haldamisstruktuuril on oluline mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele, on oluline leida võimalusi efektiivsuse suurendamiseks ning energia-, kliima ning varustuskindluse eesmärkide täitmiseks,“ lisas ta.