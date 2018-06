Est-For: investorid on nördinud

Ainult tellijale

Valitsus otsustas lõpetada Est-For Investi kavandatava tselluloositehase riigi eriplaneeringu menetlemise. Est-Fori juhi Margus Kohava sõnul ei ole tänaste teadmiste juures investoritel huvi tehast mujale rajada, kuid nende lõplik seisukoht selgub juuli alguses.

„Ega mul palju kommenteerida ei olegi, kuulasin just valitsuse pressikonverentsi… eks me ootame riigihalduse ministrilt lähemaid selgitusi ja kohtumist, kuidas lõpetamise protsess välja nägema hakkab,“ ütles ta. Kohava sõnul on Est-Foril plaanis juuli alguses kohtuda investoritega, kellega siis olukorda arutatakse. „Eks nad siis otsusta, kuidas edasi tegutseda, kui üldse,“ lisas ta. Praegu ei ole veel teada, millal ministriga kohtutakse, ent Kohava usub, et varsti võtab riigihalduse minister nendega ühendust.

Peaminister lubas Est-For Investi juhtidega läbi rääkida, kas on võimalik leida paindlikkust nende plaanides, peamiselt asukoha suhtes. Kohava sõnul on aga investorite tänane seisukoht siiamaani olnud, et nad on huvitatud tehase võimaliku rajamise uurimisest vaid ühes asukohas. „Tänase teadmise juures ma ütleks, et alternatiivi pole, kuid ootame juuli alguse kohtumise ära,“ ütles ta. „Investorid vaatavad uuele olukorrale otsa ja teevad siis oma otsuse.

Küsimuse peale, kas valitsuse otsus tekitab ka nördimust või oli see etteaimatav, vastas Kohava, et pigem siiski etteaimatav. „Investorite poolelt on kindlasti nördimust,“ ütles ta. Kohava märkis, et Est-For saab samas ka valitsuse olukorrast aru – valimised on ukse ees ja kodanike poolt oli surve eriplaneering lõpetada suur. „Näeme ju isegi, et Tartumaal on olukord ärev ja kindlasti pole ka meil soovi sellist olukorda tekitada või lasta sel jätkuda,“ ütles ta.