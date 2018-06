Pangad panid petturite vastu pead kokku

Kliente tuleb harida

Mülleri sõnul ei ole pankadel praegu kavas kokku leppida ühiseid kontrollikriteeriume või vastavaid ülekannete alampiire. Põhjus lihtne – selle fikseerimine võib omakorda pettureid aidata.

Samas pani Eesti Panga asepresident ka klientidele südamele, et maksete algatamisel tuleb ise tähelepanelik olla. Näiteks ei ole rahvusvahelist ülekannet tehes ühelgi Eesti pangal võimalik kontrollida, et teise riigi panga kontonumbri taga on ka tegelikult sama isik, kelle nimi on maksejuhisele kirjutatud.

Grünvaldi sõnul otsustati foorumil, et edaspidi hakkavad pangad kliente internetihügieeni teemadel järjekindlalt harima. „Internetihügieen tähendab viirusekontrolli ja tähelepanelikkust, et arvega e-kiri on tulnud ikka õigelt saatjalt,“ sõnas ta.