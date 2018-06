Hommik raadios: Palo tselluloositehase punasest tulest ning Poola uus sularahanõue

Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägitakse lahti Poola uus sularahanõue piiril, keskpanga majandusprognoos ja tselluloositehase punase tule mõju edasistele suurprojektidele.

Stuudios on külas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, saatejuhid on Birjo Must ja Meelis Mandel.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Triniti eetris". Milliseid erinevaid võimalusi kasutavad Euroopa Liidu äärealad lennuühenduste tagamiseks? Miks peab Eesti riik lennundusäris osalema ning kuidas Ryanairi ja Air Balticu ambitsioonikad eesmärgid hakkavad mõjutama Nordica äri? Nendel teemadel arutlevad Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ja advokaadibüroo Triniti advokaat Ergo Blumfeldt. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 "Ärikliendid roolis". Kas 15 000 euro suurused sularahanõuded meie autovedajatele, et saada Poola tolliparklast kätte pisivea tõttu arestitud veok, on tänapäeva Euroopa Liidus, kus deklareeritakse kaupade liikumist, ikka normaalne nähtus? Kas tegemist on pahatahtliku kiusamisega või tuleks hoopis Poolast eeskuju võtta? Nende autovedajad ju sõna otseses mõttes vilistavad meie teekasutustasu peale, sest kontroll on ebapiisav ning trahvinõudeid lihtsalt eiratakse.

Veofirmade probleeme lahkavad stuudios Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni peasekretär Toivo Kuldkepp ning Eesti Autoettevõtete Liidu juhatuse liige Andrus Laul. Saadet juhib Tõnu Tramm.

15.00-16.00 "Fookuses". Äripäeva Akadeemia koolitaja Jaanus Kangur räägib, kuidas konflikte ennetada ja efektiivselt lahendada. Koolitus on mõeldud erinevate tasemete juhtidele ja spetsialistidele, kes vahetult enda juhitud meeskondade kaudu organisatsiooni eesmärke ellu viivad. Saatejuht Liis Amor.