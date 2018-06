Lõhmus: tselluloositehase lugu oli algusest peale vildakas

Cinamoni kinoketi juhi Tatiana Tolstaya sõnul on tselluloositehas väga spetsiifiline ettevõtmine ning selle rajamine oleks vastuolus ideega muuta siinne regioon ja selle ümbrus keskkonnasõbralikuks.

Tehase ja eriplaneeringu ümber toimuva asemel näeb ta suurima takistusena Eestisse investeerimise juures seadusi ja pangaregulatsioone. Tolstaya hinnangul on pangad saavutanud ettevõtjate üle ennekuulmatu võimu. Varem on ta Äripäevale rääkinud juhtumist, kuidas suur Hiina firma loobus mõttest avada Eestis oma tootmine, sest neile ei avatud pangas kontot. „On väga raske saada legaalse majanduse osaks, kui puudub võimalus avada legaalses pangas legaalset kontot. Teistes riikides käivad asjad palju lihtsamalt,“ ütles Tolstaya Äripäevale juuni alguses antud intervjuus. Ka täna rõhutas Tolstaya, et uued reeglid on väga toored ja rikuvad nii põhilisi majandusprintsiipe kui ka süütuse presumptsiooni.

Eriplaneeringutel kriips peal

Väga tõenäoliselt valitsus eriplaneeringuid eraprojektidele enam ei tee, ütles täna hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis tselluloositehase projektist rääkinud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urvo Palo. Loe Palo mõtteid pikemalt sellest artiklist.

