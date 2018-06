Kes on MMi enimteenivad jalgpallurid?

Ainult tellijale

Venemaal toimuvatel maailmameistrivõistlustel on palju staare, kes teenivad aastas miljoneid dollareid. Kes nad on?

Jalgpall on maailma kõige populaarsem sport. 2014. aastal vaatas maailmameistrivõistlusi miljard inimest, tõenäoliselt on vaatajate arv tänavu veelgi suurem. FIFA teatas, et tänavu on maailmameistrivõistluste käive kokku 5,7 miljardit dollarit.

Forbes on koostanud nimekirja maailma 100 enimteenivast sportlasest. Kokku on seal kaheksa jalgpallurit. Allpool on välja toodud, kes need mängijad on ning kui palju on nende sissetulek.

8. Luis Suarez

Sissetulek kokku: 26,9 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 19,9 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 7 miljonit dollarit

Riik: Uruguai

Klubi: FC Barcelona

Positsioon: Ründaja

7. Wayne Rooney

Sissetulek kokku: 27 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 22 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 5 miljonit dollarit

Riik: Inglismaa

Klubi: Everton

Positsioon: Ründaja

6. Oscar

Sissetulek kokku: 27,4 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 25,9 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 1,5 miljonit dollarit

Riik: Brasiilia

Klubi: Shanghai SIPG

Positsioon: Keskväli

5. Paul Pogba

Sissetulek kokku: 29,5 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 25 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 4,5 miljonit dollarit

Riik: Prantsusmaa

Klubi: Manchester United Positsioon: Keskväli

4. Gareth Bale

Sissetulek kokku: 34,6 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 28,6 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 6 miljonit dollarit

Riik: Wales

Klubi: Real Madrid

Positsioon: Ründaja

3. Neymar

Sissetulek kokku: 90 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 73 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 17 miljonit dollarit

Riik: Brasiilia

Klubi: Paris-Saint Germain

Positsioon: Ründaja

2. Cristiano Ronaldo

Sissetulek kokku: 108 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 61 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 47 miljonit dollarit

Riik: Portugal

Klubi: Real Madrid

Positsioon: Ründaja

1. Lionel Messi

Sissetulek kokku: 111 miljonit dollarit

Palk ja boonused: 84 miljonit dollarit

Sponsorlepingud: 24 miljonit dollarit

Riik: Argentina

Klubi: FC Barcelona

Positsioon: Ründaja

Enimteeniv jalgpallur on praegu Lionel Messi. Argentina koondislane on FC Barcelona eest mänginud juba alates 2000. aastast saati, mil ta oli alles 13-aastane. 2017. aastal sõlmis Messi uue lepingu, kus on pandud ka klausel, mille alusel on teda teistel klubidel võimalik osta 700 miljoni euro eest. Forbesi andmetel teenis ta eelmisel aastal kokku 111 miljonit dollarit.

Temale järgneb Cristiano Ronaldo, kes oli enimteeniv jalgpallur 2016. aastal. Ronaldo pikendas Real Madridiga lepingut 2016. aastal. Ta on saanud ka hulganisti sponsorlepinguid, suurimad on Nike’i ja Tag Heueriga.

Vaatamata suurele sissetulekule on Messit ja Ronaldot süüdistatud ka maksupettuses. 2016. aastal sõlmiti Messi ja tema isa Jorge Horacio maksupettuses ka süüdi – kokku jättis Messi maksmata 4,1 miljoni euro ulatuses makse. 2017. aastal süüdistas Hispaania valitsus Ronaldot, et viimane on maksmata jätnud 5 miljoni euro ulatuses makse.

Ainuke jalgpallur nimekirjas, kes sellel aastal maailmameistrivõistlustel ei mängi, on Gareth Bale. Wales ei suutnud kvalifikatsiooni ajal edasipääsu kindlustada.