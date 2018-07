Ruhnlased: see on nüüd küll viimane piisk karikas

Ruhnu ettevõtjad on riigi korraldatud laevaühenduses väga pettunud ja nõuavad valitsuselt olukorra parandamist, praegu pääseb saarele ainult Saaremaa kaudu.

Ruhnu ettevõtjad on turismihooaja alguses, mille jooksul teenitakse enamus oma aastatulust, elatisest ilma jäetud, kirjutab Delfi.

Buldersi talu peremees Kaarel Lauk on riigis pettunud. "Me elame Ruhnu saarel ikkagi nagu riigi garantiiga, ehk riik on antud garantii, kui on võtnud seaduse alusel transpordi korraldamise enda kanda. Ühemõtteliselt tundub, et see garantii ei kehti praegu," kommenteeris Lauk Delfile.

Ruhnu talu perenaise Katrin Elleri sõnul koostatakse veel korralikku kirja kogukonna, sh ettevõtjate poolt, kus on toodud välja ajaloolised Ruhnu ühendusega soetud probleemid ja kuidas neid probleeme võiks lahendada.

