moodul- ja elementmajade tootmine Pärnus AS Matek tootmistsehhis

Suure tõenäosusega loob elektri hinna tõus soodsa pinnase alternatiivsete ja säästlike energiaallikate kasutuselevõtuks, leidsid Puitkarkassmajade ehitaja Matek ning liimpuidutootja Barrus.

Mateki ja Barruse juhtide sõnul pole nende äri ülemäära energiaintensiivne, näiteks moodustab Barruse toodangu omahinnast elekter ettevõtte juhatuse liikme Jürgen Ainsalu sõnul vaid 1%. Küll aga ei tähenda see, et ettevõte ei sooviks panustada alternatiivsetesse energiaallikatesse, näiteks päikeseenergiasse.

Ainsalu arvas, et kui elektri hind peakski umbes 30% võrra tõusma, nagu esmaspäevase Äripäeva artiklis kirjas, siis võivad tööstusettevõtted hakata enam panustama just lokaalsetesse elektrijaamadesse või nägema lahendust päikesepaneelides. "Tasuvus läheb sellistele investeeringutele kiiremaks ja ilmselt hakkame nägema rohkem investeeringuid lokaalsetesse elektritootmistesse," ütles ta. Päikesepaneelide kasutuselevõttu ei välista Võrumaal tegutsev Barrus isegi, ent lisas, et alternatiivenergia pole siiski ettevõtte plaanides esimesel kohal.

„Võib juhtuda, et see uudis võib omada üsna positiivset mõju tööstusiku LED-valgustuse pakkujatele, sest oleme oma tehase täielikku valgustuslahenduse uuendamist juba üsna mitu aastat edasi lükanud, selle uudise valguses võib see majanduslikult täiesti põhjendatud olla,“ arutles Mateki tegevdirektor Sven Mats soodsamate energialahenduste üle. Tema sõnul ettevõtte elektriarve hinnatõusu tõttu tuntavalt suuremaks ilmselt ei lähe, kuivõrd elekter moodustab kogu kulupaketis vaid mõne promilli.