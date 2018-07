Valitsus elektriaktsiisi langetama ei tõtta

Peaminister Jüri Ratas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus pole elektriaktsiisi langetamist arutanud ja kui üldse, tuleb teema lauale sügisel.

Rahandusminister Toomas Tõniste möönas, et aktsiis on Eestis võrdlemisi kõrge ja see on varasemate valitsuste vili. “Tänane valitsus on juba ühe otsuse teinud ehk elektrointensiivsete ettevõtetel elektriaktsiisi langetanud. Plaanis on ka gaasiaktsiisi vähendada,” viis temagi jutu kiiresti teemast kõrvale.

“Me peame arvestama sellega, et elektri hind on börsil. Mida riik saab teha, on tõesti maksupoliitika ja taastuvenergeetika. Meil ei ole mingit plaani aktsiisi tõsta. Kui me räägime langetamisest, siis on laual olnud diislikütuse aktsiis,” rääkis Ratas.

Positiivne on aga Tõniste sõnul see, et 7-8 aastat tagasi kardeti, et börsilemineku tulemusena elektrihind tõuseb. “Tegelikkus on teistsugune, et oleme saanud nautida võrdlemisi mõistlikku elektri hinda,” märkis minister.

Äripäev kirjutas sel nädalal, et Eesti Energia juhi Hando Sutteri prognooside järgi tõuseb elektri hind järgmiseks talveks ligi kolmandiku võrra. Ettevõtjad on olnud hinnatõusu osas kriitilised ja öelnud, et mõned on hakanud juba investeeringutest loobuma.

Tõniste sõnul juhtub see siis aga kõikide riikidega, mitte ainult Eestis. “Kui see hetk kätte jõuab, siis on võimalik ka vastavaid otsuseid teha,” märkis Tõniste.

Ratas kinnitas aga lõpetuseks üle, et valitsus pole elektriaktsiisi langetamise küsimuseni jõudnud ja arutab seda augustis-septembris koos muude teemadega.