Briti Brexiti minister astus tagasi

Priit Pokk 09. juuli 2018, 09:42

Eile hilisõhtul teatas Ühendkuningriigi Brexiti minister David Davis, et astub oma ametikohalt tagasi, teatab Politico.

Oma kirjas märkis Davis, et mida aeg edasi, seda enam näitavad märgid, et referendumilt saadud mandaati pole võimalik täita, ehk ministri arvamus lahknes peaministri poliitikast.

Peaminister Theresa May ütles Daviese otsust kommenteerides, et tal on tema valitsusest lahkumisest kahju, kuid ei nõustunud sellega, et kokkulepe oleks vastuolus referendumilt saadud mandaadiga.

Suurbritannia lahkumistähtaeg Euroopa Liidust on 29. märtsil 2019, seejärel tuleb üleminekuaeg. Uued kaubandusreeglid ja muud lepped peavad olema paigas 2020. aasta lõpuks.