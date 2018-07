Milline eriala toob leiva lauale?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Lähima kaheksa aasta jooksul väheneb Eesti tööealine elanikkond 43 000 inimese võrra, mis tähendab tööjõupuuduse kasvu ka tulevikus.

Eesti Töötukassa tööandjate teenuse juhi Liivia Laasi kinnitusel on tööturul pigem tööjõuprobleem. „Kui inimene teab täpselt, mida ta tahab ja on oma valdkonna spetsialist, siis ta täna töö ka leiab,“ nentis Laas.

Värskest tööturubaromeetrist selgub, et liiga palju on meil näiteks raamatupidajaid ja andmesisestajaid. Prognoosist selgub, et lähima kaheksa aasta jooksul on inimesi vaja eelkõige sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning IKT erialadele. „Inimesi küll koolitatakse, kuid mingil põhjusel ei jõua nad oma erialasele tööle,“ rääkis Laas.

Tema sõnul on kõik erialad küll õppimist väärt, kuid tuleb arvestada, et näiteks raamatupidajaid ja kokkasid on mõnes piirkonnas rohkem, kui on tööandjate vajadus. „Kõige olulisem on see, et tööandjate ja tööotsijate soovid ei klapi – inimesi tööturul on, kuid pooled ei saa kokku,“ rääkis Laas probleemidest.

Kõige suurem on tööjõuprobleem Lõuna-Eesti maakondades, näiteks Valga-, Võru- ja Põlvamaal.