USA advokaadid koguvad Danske vastu nõudeid

Äripäev 19. juuli 2018, 10:15

Aktsionäride õiguste eest seismisega tegelev USA advokaadibüroo sondeerib pinda, et esitada hagi Eestis idaraha pesnud ning seejärel mustast kasumist loobunud Danske vastu.

Eile teatas Taani pank, et loobub kasumist, mis teeniti rahapesu-uurimise all tehingutelt Eestis. Seetõttu on firma 2018. aasta puhaskasum sihtvahemiku madalamas otsas, märkis advokaadibüroo.

Niisiis kutsub advokaadibüroo endaga ühendust võtma inimesi, kes on pidanud kahjumit kandma ning tahavad olla kursis enda õiguste ning õiguskaitsevahenditega.

Kohe raha välja ei käida

Danske teatel antakse kasum ära siis, kui saab kindlaks, kui laiaulatuslik rahapesu oli. Pank on käivitanud rahapesu tõttu uurimise, mille esimesi tulemusi on oodata septembris. Meedia on kirjutanud, et Danske Eestist käis läbi oluliselt suurem summa kahtlast raha, kui esialgu arvatud. Nimetatud summa on kerkinud juba 7,1 miljardi euroni.

Taani majandusministri Rasmus Jarlovi sõnul alustab valitsus Danske Banki rahapesu asjus uut uurimist, et mõista, kui suurtest summadest jutt käib, ning plaanib selle konfiskeerida. "Väga oluline on teada saada, kui suurt kasumit on rahapesult teenitud," vahendas agentuur Bloomberg Jarlovi sõnu. "Ilmselgelt pole see aktsepteeritav, et rahapesuga teeniti suuri summasid ja see raha on endiselt Danske Bankis. See riivab nii minu kui ka kõigi teiste õiglustunnet," lisas ta.