Halonen: Trumpi kõrval paistab Putin üsna mõõduka eurooplasena

Äripäev 20. juuli 2018, 14:35

Soome endise presidendi Tarja Haloneni sõnul on Trump väljakutse teistelegi peale Euroopa Liidu riikide.

Haloneni arvates oli Helsingi esmaspäevane tippkohtumine Soomele õnnestumine, kuigi Venemaa ja USA presidendi Vladimir Putini ja Donald Trumpi kokkusaamisel ühelgi teemal mingeid otsuseid ei tulnud.

„Minu arvates on see tänapäeva juhtide suur väljakutse ja nendel tuli see suurepäraselt välja,“ ütles Halonen Soome Iltasanomatele. „Soome on hea kokkusaamise koht. Kõik kavandatu läks minu arvates täiesti soovitud viisil.“

„Mis kokkusaamist ennast puudutab, siis see on iseasi,“ lisas ta.