Telia ostis Bonnieri teleäri

Bonnieri kontsern Bonnier Broadcasting müüs endale kuuluvad soomlaste MTV3, rootslaste TV4 ja CMore telekomihiiule Telia. Yle andmeil on tehingu hinnaks 9,2 miljardit Rootsi krooni ehk 888 miljonit eurot.

Tehingu heakskiitu oodatakse veel konkurentsiametitelt ning eeldatavasti saadakse tehinguks roheline tuli tuleva aasta lõpus.

Inderesi analüütiku hinnangul tegi Telia Bonnier Broadcastingut ostes hea tehingu, kirjutab Kauppalehti.

Ostust on räägitud juba mai lõpust peale. Siis pakuti hinnaks 10–12 miljardit eurot. Tehingu hinnaks jäi 9,2 miljardit eurot. „See on hea hind. Tehing on neutraalset hinnatud ilma sünergiat arvesse võtmata,“ leidis Inderesi analüütik Joni Grönqvist.

Bonnier Broadcastingu mullune kasum oli umbes 41 miljonit eurot, käive umbes 731 miljonit eurot. Ettevõttele kuuluvad Rootsis TV4, Soomes MTV3 ning Põhjamaade telekanal Cmore.

Televisiooniärist saab Telias iseseisev äriüksus, mille juhiks loodetakse saada praegune Bonnier Broadcastingu tegevdirektor Casten Almqvist, kirjutab Helsingin Sanomat.

„Ettevõtte ost on loomulik viis täiendada meie põhiäri. Lisaks annavad miljonid kliendid meile ainulaadse positsiooni turul,“ ütles Telia tegevjuht Johan Dennelind pressiteate vahendusel.

Eestis kuulub Telia Companyle Telia Eesti, Bonnieri kontsernile kuulub ajaleht Äripäev.