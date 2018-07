Raadiohommikus: kas sel nädalal sünnib uus idufirma? Müügitöö väljakutsed

Äripäev 25. juuli 2018, 17:49

Sellel nädalal ehitab punt koolilapsi Tallinnas Telliskivi loomelinnakus oma ideest valmis toote või teenuse, abiks rahvusvahelise kogemusega mentorid.

Teise teemana räägime müügist. Ettevõtetes käib juba müügi planeerimine järgmiseks poolaastaks. Kas müügioskus on ainult müügiinimestele vajalik? Eestlastele ju ei meeldi, kui neile müüakse, tahaks ise uurida ja otsustada. Hoolimata sellest teeb iga päev palju inimesi müügitööd. Räägime müügitöö muutumisest tulevikus ja sellest, kas noored peaks müügioskust lihvima. Stuudios on külas müügitreener Urmas Kamdron.

Uurime hommikuprogrammis, kuidas Hüppelaua suvekooli esimesed päevad on möödunud – kas uus idufirma on juba sündinud? Külas on suvekooli mentorid Hardi Meybaum (GrabGadi ja MTÜ Eesti 2.0 asutaja) ja Aivar Lumberg (TransferWise'i arendusjuht).

Saatejuhid Alyona Stadnik ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 „Eetris on Arvamusfestival“. Tänane arutelu on teemal „Teadusest tööstusesse – mida vajab ettevõtja?“. Eesti on IT-firmade kasvulavana maailmas tuntud. Kui palju toimub Eestis teadusmahukat tootearendust ja kuidas aidata Eesti ettevõtetel luua teadusmahukate projektide abil enam lisaväärtust? Osalevad Kaupo Reede (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja) ja Jüri Nuust (OÜ Fasteco juhatuse liige). Saadet juhib Katrin Vaga (TTÜ Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse kommunikatsioonijuht).

13.00-14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Stuudios on Tööinspektsiooni nõustamistalituse töökeskkonna konsultant Rein Reisberg, kes selgitab, kuidas tagada turvalisust ehitusplatsidel. Konkreetsetele nõuannetele lisaks selgitab Reisberg, milline on vastutus pea- ja alltöövõtja vahel, toob näiteid, kuidas on ohutuskultuuri mõjutanud välismaiste töötajate osakaalu kasv. Saatejuht Lauri Leet.

15.00-16.00 "Kullafond". Ehitus- ja kinnisvarafirma Hausers Grupi omanikud Madis Mägi, Tomy Saaron ja Janno Parik tulid ehitusärisse juba siis, kui olid tudengid. Majanduskriisi ajal otsustasid nad liikuda kinnisvaraärisse. Kui teised suhtusid meeste plaanidesse kriitiliselt, siis praeguseks on firma tunduvalt kasvanud. Üle-eelmise aasta käive oli 25 miljonit eurot ja kasum neli miljonit eurot. Kullafondi kuuluvas saates "Ettevõtte edulugu" on külas ettevõtte omanikud Madis Mägi ja Tomy Saaron, saadet juhib Marge Väikenurm.