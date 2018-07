Ruhnu sai päikeseelektrijaama

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green sai valmis Ruhnu saare päikeseelektrijaama, mis on osa taastuvenergial põhinevast Ruhnu energialahendusest.

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul koosneb jaam 600 päikesepaneelist ning selle võimsus on 150 kilovatti. Jaamas toodetud elekter katab ligi kolmandiku Ruhnu elektrivajadusest.

Lisaks päikesepaneelidele on energialahenduse osaks elektrituulik, akud ning automaatikaseadmed, mis võimaldavad süsteemi kaugjuhtimist. Kogu lahenduse võimsus on 160 kilovatti ja sellest piisab, et katta kogu saare elektrivajadus.

Kogu projekti väljaehitamiseks investeerib Enefit Green ligikaudu 500 000 eurot.

Ruhnu aastane elektritarbimine on ligikaudu 450 megavatt-tundi. Saarel elab 170 inimest, kuid püsielanikke on seal oluliselt vähem. Saare pindala on ca 12 km2.