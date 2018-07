Eesti idufirmadel koidab rekordiaasta

Aasta esimese kuue kuuga investeeriti Eesti idufirmadesse 245,6 miljonit eurot ning Eesti 550 idufirmat maksid tööjõumakse ligi 21 mln eurot (25% rohkem kui mullu samal ajal), vahendab KredEx.

Kohalike idufirmade ridadesse lisandus võrreldes eelmise aasta sama ajaga 27% võrra enam töötajaid, kokku loodi 388 uut töökohta.

Kui eelmisel aastal oli meie idufirmade aastane käive 275 mln eurot, siis sel aastal on samast eesmärgist saavutatud juba 55% - võrreldes mullu sama ajaga on idufirmade koondkäive kasvanud 11%.

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul on oodata idufirmade investeeringute rekordaastat. „Kokku on tehtud 15 tehingut, ühe tehingu keskmine suurus on 16,3 mln eurot. Eelmisel aastal oli tehingu keskmine suurus 6,8 mln eurot ja varasematel aastatel 1–2,5 mln euro kandis,“ vahendas pressiteade Truu sõnu.

Keskmise tõstab üles paar suuremat tehingut, kuid kui arvestada, et idufirmad loovad 5 korda rohkem töökohti ning maksavad iga töötaja kohta kaks korda enam tööjõumakse, on ka üksikutel investeeringutel laiem positiivne mõju Eesti majandusele, lisas Truu.

Investeeringute eesotsas on Taxify 150 mln eurose investeeringuga Saksamaa autokontsernilt Daimler. „Kasutame investeeringut, et oma tehnoloogiat arendada ja edasi laiendada, peamiselt Euroopas ja Aafrikas,“ sõnas Taxify tegevjuht ja kaasasutaja Markus Villig.

Selle investeeringuga liitus Taxify nn ükssarvikute ehk vähemalt miljardi dollarilise turuväärtusega ettevõtete klubiga, mis ühtlasi tegi Eestist suurima ükssarvikute arvuga riigi maailmas elaniku kohta.

Samuti kindlustas aasta esimesel poolel suure investeeringu Pipedrive, kaasates Insight Venture Partnersilt ja Bessemer Venture Partnersilt kokku ligi 43 mln eurot.